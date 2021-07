Escolas SESI prorrogam inscrições para vagas no Ensino Médio 

Será concedida isenção de mensalidade. Cadastro pode ser feito de 14 a 19 de julho

A rede escolar Sesi São Paulo está com processo seletivo aberto em diversas regiões do estado. Há vagas para o 1º e o 2º ano do Ensino Médio, exclusivas para estudantes atualmente matriculados em escolas públicas e que atendam aos requisitos de baixa renda instituídos pelo SESI-SP. Neste caso, será concedida isenção de mensalidade.

Na região, as escolas Sesi com vagas são Barretos (2º ano – 6 vagas), Catanduva (2º ano – 7 vagas), Bebedouro (2º ano – 2 vagas) e Fernandópolis (1º ano – 12 vagas).

As vagas abertas serão prioritariamente preenchidas por filhos de trabalhadores da indústria. Demais públicos serão contemplados após atendimento à categoria, de acordo com a disponibilidade de vagas. A seleção será feita por meio de sorteio e análise de rendimento (histórico escolar), referente ao ano letivo de 2019. Os procedimentos para comprovação de renda bem como a indicação de unidades escolares com vagas disponíveis devem ser conferidos no site de inscrições, que podem ser feitas apenas online em www.sesisp.org.br.

SERVIÇO

Processo Seletivo Escolas Sesi-SP – inscrições prorrogadas

Vagas remanescentes para o 1º e o 2º ano do Ensino Médio (exclusivo para estudantes de baixa renda de escolas públicas)

Período de inscrições: De 14 a 19 de julho

Site para inscrições online: www.sesisp.org.br