Escola Sarah Arnoldi realiza evento e reverte doações ao Lar São Vicente de Paula

A Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa, a melhor escola do Estado, em Votuporanga/SP, em desempenho nas Avaliações Externas, na última quinta-feira (15), realizou mais super um evento.

Na ocasião, o Grêmio Estudantil Geração Z fez a entrega dos leites ao Lar São Vicente de Paula, fruto de doações de alunos, professores, comunidade, gestores, funcionários e supervisão; a solidariedade tomou à frente de todo o trabalho em prol a aqueles que mais precisam.

Ainda no evento, os alunos que mais se destacaram nas atividades escolares do bimestre foram honrosamente homenageados pelo grupo de professores e gestores, recebendo prêmios e certificado de Aluno Destaque; iniciativa que incentiva e reconhece o compromisso do jovem para com a própria aprendizagem.

Pais, mais uma vez, vieram em público agradecer a presteza da escola em valorizar o esforço e a autonomia dos filhos, além de evidenciar tamanha dedicação dos professores e gestores na condução do processo ensino oferecido pela unidade escolar.

Finalizando a manhã, “os missionários” – alunos participantes do projeto de gameficação da professora de Geografia, Marisa Reinoldes – foram convidados a receberem também as premiações pelo protagonismo diante de cada missão de aprendizagem cumprida.

Durante o evento todo, o trio gestor, Isabel Cristina Bertolo, Idean Cezare e Viviani Rodrigues Rodante, ressaltaram a importância da parceria família/escola selada e o compromisso, tanto dos alunos quanto dos professores, para o findar de um semestre de batalhas vencidas e aprendizado estabelecido.