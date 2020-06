Escola SAB se reinventa durante a quarentena

Entregas de materiais na porta da Escola

Equipe escolar participando da formação do CMSP. Tema: Saúde Mental nas escolas.

Da Redação

A Escola Estadual Sarah Arnoldi Barbosa, a SAB, desde o início do isolamento social, vem contando com diversas maneiras de assegurar a continuidade dos estudos. Mesmo à distância, o esforço é incalculável para que todos tenham direito ao aprendizado. Além das aulas no Centro de Mídias, a equipe SAB conta com meios inovadores de acesso ao saber. Blogs, Grupos de Transmissão de Whatsapp, atividades em Google Forms, produção de vídeo aulas, áudios explicativos e plantão de dúvidas on line em tempo real. Gestores e professores não medem esforços em nome da qualidade de ensino a ser oferecida.

Se não bastasse a escola também está desenvolvendo um Plano de Ação em combate ao Cyberbullying e ensina seus alunos a se defenderem por meio de vídeos, como este pode ser assistido por meio do link – https://youtu.be/Zp8CMz6wLPw

A vice-diretora da SAB, Camila Perola Ferraz disse ontem ao Diário que os alunos começarão a produzir materiais como: vídeos, panfletos e chamadas nas redes sociais.

Ela conclui e diz que “A aprendizagem, definitivamente, acontece com a contribuição e compromisso de todos. Além do amor pelo que faz!”

Reunião On Line

Conselho escolar