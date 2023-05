Escola SAB inova na Semana da Matemática

Com o objetivo de estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas, a escola SAB realizou uma atividade envolvendo a metodologia ativa Rotação por Estações. Os alunos de 6° e 7° anos estiveram envolvidos com os jogos Stop das Operações, Bingo da Tabuada e Torta na Cara. Já os alunos de 8° e 9° anos com os jogos Stop das Funções, Bingo das Funções e Torta na Cara. O projeto tem como carro chefe a Área de Matemática, em parceria com as áreas de Linguagens e Ciências Humanas; o objetivo é significar o aprendizado envolvendo raciocínio lógico.

Para o Professor Coordenador da área de Ciências da Natureza e Matemática, Thiago Ramos, as atividades desenvolvidas foram muito positivas, “nós desenvolvemos a adaptação de uma prática metodológica ativa denominada Rotação por Estações de Aprendizagem, onde foi criado um circuito dentro das dependências da escola, de forma que, em cada uma das estações foram propostas atividades diferentes sobre o mesmo tema central, o que garantiu o envolvimento e a aprendizagem de todos os alunos.

Segundo a Diretora da Escola Jussara Leão, “Desenvolver habilidades de criar estratégias alternativas e calcular brincando é, de fato, estímulo para experienciar os conceitos na sua aplicabilidade. Aliás, só se tem sentido o conhecimento quando construído em situações de uso e isso é o que inova a SAB a cada dia”.