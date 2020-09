Escola SAB, de Votuporanga, é a primeira do Estado no IDEB

Meta que era de 6.4 foi superada em 7.2; escola foi citada como exemplo pelo secretário estadual.

A Escola Estadual “Professora Sarah Arnoldi Barbosa” (SAB), de Votuporanga, recebeu com alegria o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A meta, que era 6.4, não só foi atendida como superada, alcançando 7.2, a maior nota entre todas as escolas públicas do estado de São Paulo, empatada apenas com a escola “Professor Suetonio Bittencourt Junior”, da cidade de Santos. A diferença entre as escolas está na evolução que a desta foi de 0.5, enquanto a SAB foi de 0.8, em referência ao ano de 2017.

O Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares, na coletiva de imprensa da última terça-feira (15/09), mencionou que a escola está entre as melhores do estado. De acordo com a diretora, Isabel Cristina Bertolo “O mérito é coletivo; a corresponsabilidade é o forte. Por isso, agradecemos a equipe gestora, professores, funcionários, supervisão e, principalmente, os alunos e pais de alunos, que se dedicam diariamente nesta jornada de conhecimento”.

Os últimos resultados obtidos pela escola, apontam uma crescente e, segundo a Professora Coordenadora Geral Viviani Rodrigues Rodante “o grupo é de fato uma equipe; todos trabalham incansavelmente em prol a um único objetivo: educação de qualidade visando à formação interdimensional, ou seja, a educação como um todo”.

Já, a Supervisora de Ensino, Janir Aparecida M. de Souza Silva, que faz parte da equipe pedagógica, comentou: “Poder orientar a equipe escolar SAB, acompanhar o processo de formação e o crescimento do grupo é muito gratificante”.

Para completar, a vice-diretora Camila Ferraz reitera “quando observo a equipe da nossa escola, me sinto extremamente feliz. Percebo que existem pessoas que realmente amam o que fazem e fazem com imensa competência. O 1° lugar no IDEB é um reflexo do trabalho maravilhoso de transformar vidas e formar indivíduos na sua interdimensionalidade. É mais que educação. É formação para vida”.

O IDEB

O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados obtidos pelos estudantes ao final das etapas de ensino (5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio) com informações sobre rendimento escolar.

Indicadores educacionais como o IDEB são desejáveis por permitirem o monitoramento do sistema de ensino do País. Sua importância, em termos de diagnóstico e norteamento de ações políticas focalizadas na melhoria do sistema educacional, está em: detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa performance em termos de rendimento e proficiência; e, monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou redes de ensino.

A escola SAB

A Escola Estadual Professora Sarah Arnoldi Barbosa adota o Sistema de Ensino Integral desde 2014, e atende alunos dos 6º aos 9º anos. Um diferencial da escola é a frequente conquista de alunos em avaliações externas da Diretoria de Ensino da Região de Votuporanga, obtém também destaque nas atividades em que participa, como: olimpíadas, concursos estaduais e municipais.