Escola Prof. Álvaro Duarte de Almeida em Cosmorama desenvolve semana de conscientização e promoção ao Meio Ambiente

Com o intuito de refletir sobre uma melhor qualidade de vida para a comunidade escolar em Cosmorama/SP, alunos da Escola Estadual Álvaro Duarte de Almeida desenvolveram na última semana, ações de conscientização, promoção e discussão ao Meio Ambiente.

As atividades aconteceram de forma interdisciplinar o que resultou em um grande ganho para o aluno, fortalecendo as práticas e discussões de sustentabilidade. Segundo a Professora de Português Priscila Robelo. “Essa consciência tem que ser adquirida agora, na formação das crianças e do adolescente. Nós as estimulamos e alertamos sobre os cuidados quanto ao meio ambiente.”

Segundo o Professor de Biologia Thiago Iani, as ações foram tão positivas que resultaram em um projeto de lei que segue o exemplo de outros municípios classificados pelo “Programa Município Verde Azul”, o projeto criado e proposto pelos alunos da 2ª série do Ensino Médio, será encaminhado para a análise da Câmara Municipal, pela Diretora da Escola, Mônica Rodrigues, que também é vereadora do município.

O projeto de lei Intitulado “Plante uma Árvore”, tem como objetivo incentivar a conscientização ambiental no município de Cosmorama, incentivando, associações de moradores, organizações não governamentais – ONGs e empresas estabelecidas no município a se tornarem agentes ativos no processo de arborização urbana e, assim, futuramente, aumentar o número e a qualidade dos espaços verdes, contribuindo desta forma para o alcance das metas do programa município verde e azul. O projeto, conta ainda com um incentivo fiscal para aqueles que aderirem a iniciativa em seu primeiro ano de implantação.