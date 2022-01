Escola municipal é fechada após servidora testar positivo para Covid-19 em Votuporanga 

Caso foi registrado no CEM “Prof.ª Neide Tonani Marão”, na zona sul da cidade; Secretaria da Educação informou que unidade já foi reaberta e planejamento da volta as aulas não foi afetado.

O Centro de Educação Municipal “Prof.ª Neide Tonani Marão”, na zona sul de Votuporanga/SP, foi interditado depois que uma servidora testou positivo para a Covid-19 no último final de semana.

De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, a unidade escolar ficou fechada por três dias até a chegada dos exames, no entanto, nesta quinta-feira (27.jan) o funcionamento foi normalizado. A Pasta ressaltou que “o fechamento da unidade por esse curto período de tempo não afetou no planejamento do retorno às aulas que seguiu remotamente pelos professores da unidade.”

Ainda segundo a Educação, “a escola já está funcionando normalmente. Uma servidora testou positivo para Covid-19 e foi afastada. Por conta dos protocolos, outros servidores da unidade também foram afastados para realização de exames e conforme os resultados negativos foram chegando esses profissionais retornaram ao trabalho.”

Diante dos novos picos de casos de Covid-19, a reportagem perguntou se outras unidades escolares enfrentam a mesma situação no município, porém, não houve resposta.

A Secretaria Municipal da Educação estabeleceu para o próximo dia 2 de fevereiro o retorno às aulas, de forma presencial e obrigatória. Dos aproximadamente 7,6 mil alunos das 31 unidades escolares da rede municipal, ficam desobrigados somente os que tiverem recomendação médica expressa.