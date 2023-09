Escola estadual implanta Comissão de Direitos Humanos e convida secretário para troca de experiências

Escola Estadual “Esmeralda Sanches da Rocha” conta com comissão, totalmente organizada pelos alunos, com o objetivo de fomentar projetos e ações.

Os alunos da Escola Estadual “Prof.ª Esmeralda Sanches da Rocha” participaram de um bate-papo especial sobre direitos humanos na última terça-feira (5.set). A diretora da escola, Alessandra Renata Zanini, explicou que neste ano a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo implantou ações de apoio e desenvolvimento de ações ligadas aos direitos humanos, combate ao preconceito e acolhimento nas escolas.

A unidade de ensino implantou a Comissão de Direitos Humanos, uma iniciativa totalmente organizada pelos próprios alunos, com o objetivo de fomentar projetos e ações para recuperação de aprendizagem, busca ativa, além de promover a diversidade e melhorar a convivência nas escolas.

E para explicar, direcionar e trocar experiências, a direção da escola teve a iniciativa de convidar o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, para uma roda de conversa com os alunos do ensino médio.

“É de extrema importância trazer quem tem conhecimento na garantia dos direitos humanos da nossa população. A comissão conta com dez alunos que serão agentes multiplicadores, tanto no ambiente escolar quanto na comunidade”, disse a diretora.

Em sua fala, Emerson, que foi aluno da escola Esmeralda, contou aos jovens sobre toda a demanda diária da pasta, relatando os serviços ofertados e as políticas públicas realizadas durante todo ano. “Por dia, em média 100 pessoas passam pela Secretaria em busca de seus direitos e apoio do poder público”, disse.

Além disso, destacou as ações, juntamente com o apoio dos Conselhos Municipais vinculados à pasta, como o da Pessoa com Deficiência, Defesa dos Direitos Humanos e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Também citou o atendimento aos egressos do sistema prisional, o direcionamento às pessoas em situação de rua, a elaboração de currículos e o programa Votuporanga em Ação, entre outros.

O secretário elogiou a iniciativa da escola Esmeralda em proporcionar o bate-papo. “A escola é um local onde se produz e reproduz conhecimento. Direitos Humanos são direitos de todos”, falou.

Presente na ação, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, apresentou os serviços ofertados, considerando estes uma extensão dos trabalhos sociais realizados diariamente em Votuporanga.

Para encerrar, a assistente social Larissa Giovanini ministrou palestra sobre o setembro amarelo no combate ao suicídio.