“Escola é o que pode ajudar a melhorar a vida das pessoas”, diz Carlão Pignatari durante anúncios para a educação no noroeste paulista

Presidente da Alesp participou de inaugurações em Monte Aprazível e Macaubal ao lado do governador João Doria.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou nesta terça-feira (11) de importantes anúncios para a educação de municípios do noroeste paulista. Ao lado do governador João Doria, Carlão inaugurou uma creche em Monte Aprazível e de um centro de convivência do idoso em Macaubal, e anunciou obras de climatização em escolas e ampliação e construção de creches.

Em Monte Aprazível, o presidente da Alesp inaugurou a creche “Esdier Beloque Aredes”, em homenagem a uma importante professora local. Os familiares dela participaram da cerimônia. A unidade tem capacidade para 150 alunos (de zero a 5 anos). Foram investidos R$ 1,6 milhão na obra. A Cemei ocupa um terreno de quase 3,6 mil metros quadrados e conta com nove salas pedagógicas, cinco administrativas e 20 de vivência e serviços.

“Estou muito feliz em inaugurar mais uma unidade escolar. Acho que a escola é o que dá sentido na vida das pessoas e é o que pode ajudar a melhorar a vida das pessoas que moram no Estado de São Paulo e no Brasil”, disse Carlão Pignatari. Ele cumprimentou o prefeito de Monte Aprazível, Márcio Miguel, e a primeira-dama Denise Pavim Miguel, pela homenagem, e também os vereadores do município.

Ainda em Monte Aprazível, Carlão participou da autorização para construção de uma creche na cidade de Nova Aliança; aquisição de equipamentos e mobiliário para Tanabi; reforma da rede elétrica e climatização das escolas estaduais de Adolfo, Poloni e Zacarias; e ampliação de creches em Bálsamo, Jaci José Bonifácio, Nova Aliança, Monte Aprazível, Planalto, Poloni, Tanabi, União Paulista, Urupês e Zacarias.

Já em Macaubal foi inaugurado o Centro de Convivência do Idoso. Localizado no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas e vai oferecer atividades socioeducativas, de lazer e convívio social. O valor investido foi de R$ 250 mil. Na região, há 22 centros nas cidades de Jales, Macedônia, Magda, Meridiano, Palmeira d’Oeste, Santa Clara d’Oeste, Três Fronteiras, Turmalina, Vitória Brasil e Votuporanga.

O acesso dos idosos ao Centro de Convivência se dá por encaminhamento da rede socioassistencial do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou por demandas públicas que atendam idosos em situação de vulnerabilidade e risco social. Lançado em 2012, o programa SP Amigo do Idoso tem o objetivo de executar ações efetivas e integradas para a garantia do envelhecimento ativo do idoso, fortalecendo seu papel social e resultando em uma nova postura diante do envelhecimento.

Para Carlão Pignatari, os grandes investimentos que o Estado de São Paulo tem feito se devem ao papel de gestor do governador João Doria. Ele disse que importantes projetos foram aprovados no Parlamento paulista para que os projetos pudessem sair do papel. “Vale muito a pena quando a gente consegue resolver os problemas no Estado de São Paulo”, disse o deputado.

“O governo de São Paulo está alcançando todos os moradores do Estado. Nós só podemos fazer esses investimentos porque o senhor [governador João Doria] disse que só conseguiríamos com a vacina contra a Covid. Nunca houve na história um governador que investiu tanto nos municípios. Vai ficar na história. São Paulo é o Brasil que dá certo”, afirmou Carlão.

Em Macaubal, também foi autorizado a reforma da rede elétrica para climatização da escola estadual “Porfírio Pimentel”.