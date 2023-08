Escola do Legislativo reúne unidades de ensino públicas e particulares para debater projetos 

Entre os temas discutidos, o estreitamento da parceria com a Escola do Legislativo e a retomada de projetos como o Parlamento Mirim e o Parlamento Jovem.

Na manhã da última segunda-feira (21.ago), a Câmara Municipal de Votuporanga/SP, por meio da Escola do Legislativo se reuniu com escolas públicas estaduais e particulares para debater temas relacionados a programação de eventos voltados a alunos, pais, professores e comunidade.

A convite do presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB) e do presidente da Escola do Legislativo, vereador Thiago Gualberto (PSD), supervisores da Diretoria Regional de Ensino, diretores e coordenadores das escolas públicas estaduais e particulares se reuniram no plenário “Dr. Octávio Viscardi” para discutirem sobre os projetos que serão colocados em prática junto ao Legislativo votuporanguense.

Na ocasião, Daniel David e os demais vereadores recepcionaram a nova dirigente regional de Ensino Marcelaine de Oliveira Ferreira, que se colocou à disposição da Escola do Legislativo para implantar os projetos. A Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga compreende 17 municípios da região. Participaram ainda diretores e coordenadores dos colégios Celtas, Unifev e Adventista.

Os educadores discutiram a respeito do estreitamento da parceria com a Escola do Legislativo e a retomada de projetos como o Parlamento Mirim e o Parlamento Jovem que consistem na formação de cidadãos onde os alunos, após escolha através de eleição nas escolas formarão a Câmara para proposição de projetos, indicações, reclamações e melhorias para a comunidade votuporanguense.

Além disso, Daniel David também anunciou que a Escola do Legislativo realizará palestras sobre os mais variados temas, como saúde, educação, segurança, trânsito, entre outros para alunos, pais e educadores. “É a retomada da Escola do Legislativo com projetos que envolvem os alunos, educadores, pais e a comunidade votuporanguense”, destacou Daniel.

Além do presidente da Casa, participaram da reunião os vereadores Jura (PSB), Jezebel Silva (Podemos), Cabo Renato Abdala (Patriota), Osmair Ferrari (PSDB) e Mehde Meidão (União Brasil). Na oportunidade, Thiago Gualberto justificou sua ausência em razão de compromissos profissionais.