Escola do Legislativo: Câmara recebe visita de alunos do Colégio Celtas 

Entre as atividades, os alunos conheceram as dependências da Casa e espaços como o Memorial do Legislativo.

A manhã da última segunda-feira (24.jul) na Câmara Municipal de Votuporanga/SP foi de animação, olhares atentos e de uma rica experiência de conhecimento e noções importantes de cidadania.

Os estudantes do Colégio Celtas conheceram o Memorial do Legislativo, foram recepcionados por colaboradores da Casa e pelo vereador Osmair Ferrari (PSDB) que comentou sobre o funcionamento da Câmara e sobre a atuação dos 15 parlamentares nos temas importantes para a sociedade.

Vale lembrar que o Poder Legislativo Municipal mantém o projeto “Escola do Legislativo” que promove durante o ano palestras, visitas supervisionadas e a experiência de que jovens sintam na pele como é exercer as atribuições e responsabilidades dos vereadores.

Durante a visita, os alunos receberam também orientações de como é o funcionamento da Escola do Legislativo pelo seu diretor, o advogado Lucas da Silva: “É sempre uma experiência muito bacana receber alunos, principalmente desta faixa etária que vieram até a Casa de Leis conhecer um pouco sobre o seu funcionamento e nesta troca de experiências é sempre muito produtiva”, destacou.

Já o presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), ressaltou a importante parceria que a Escola do Legislativo mantém com as unidades de ensino do município, estado e particular: “Estamos com vários projetos em andamento com a Escola e essa parceria todos nós ganhamos, porque o objetivo é levar aos alunos todo o conhecimento das leis, palestras educacionais e várias parcerias com essas instituições”, concluiu.