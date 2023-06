Escola de Votuporanga participará das Paralimpíadas Escolares 2023 

Situada na zona Norte, a Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro será a única da Diretoria de Ensino de Votuporanga a ter representantes nos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo.

Esta é a primeira participação na competição, desde o fim da pandemia da Covid-19, e a equipe será liderada pelo professor Márcio Fukuiama. A escola Enny já teve em sua história, inúmeros campeões escolares paulistas e brasileiros, nas modalidades de Natação, Tênis de mesa e Atletismo.

Neste ano, Votuporanga terá representantes nas modalidades de Atletismo – Intelectual, Atletismo – intelectual e físico e pela primeira vez um representante na modalidade de Bocha.

Nesta primeira etapa, de 7 à 10 de junho, os atletas Davi (Bocha) e Rafael Henrique (Tênis de Mesa) representarão a escola na competição.

A delegação votuporanguense para esta etapa contará, além de Fukuiama, com a mãe, Thais Campos.

A Paralimpíadas Escolares 2023 será disputada no Centro Paralímpico Brasileiro, um dos mais modernos do mundo, localizado no bairro Jabaquara, na capital paulista.