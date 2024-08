Escola de Votuporanga brilha nos Jogos Escolares Paralímpicos de SP 

Yago Fernando, Sofía Vitória e as irmãs Youfranmes e Youvellys estiveram no pódio, representando a Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro na competição disputada no Centro Paralímpico Brasileiro.

Com a participação de quatro atletas com deficiências físicas na final estadual dos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo, a Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, à única da Diretoria de Ensino de Votuporanga/SP a participar do evento que reuniu mais de 2 mil atletas em 14 modalidades esportivas, em busca de uma vaga na seleção paulista, que disputará os Jogos Escolares Paralímpicos na etapa nacional, que acontecerá de 1º à 6 de novembro, novamente no Centro Paralímpico Brasileiro, um dos mais modernos do mundo, localizado no bairro Jabaquara, na capital paulista. O evento reunirá mais de mil atletas dos 27 estados da federação.

No entanto, nos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo, Yago Fernando venceu as provas de 60 metros com o tempo de 15:93 seg, a de 100 metros com o tempo de 27:98 seg e o salto em distância com a marca de 2,64m, todos na classe T42, com novos recordes nacionais em todas as três provas.

As irmãs Youfranmes e Youvellys, competiram no arremesso de CLUB, na classe F32, com as marcas de 7,40m e 3,13m, respectivamente, obtendo a primeira e segunda classificação nesta prova.

Já Sofía Vitória, igualmente bicampeã, como o atleta Yago, obteve a vitória nas suas três provas disputadas. Nos 60 metros ela obteve o tempo de 8,96 seg, na de 100 metros, 15,64 seg e no salto em distância a marca de 5:05m.

Os atletas aguardam agora uma possível convocação para representar o Estado de São Paulo na etapa nacional.

O professor Márcio Fukuiama juntamente com a direção da escola, através da diretora Rejane Secato e Prefeitura de Votuporanga, através do secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, e o apoio das empresas: À Jóia, Di Calçados (Cosmorama), Polizeli Parafusos, Facchini, Frango Rico, Noroaço, Supermercados Porecatu, H.S.A. e Pontual Seguros.

