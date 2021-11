Escola de Pontes Gestal realiza sarau literário  

Evento ocorre na sexta-feira na sexta (26), às 19h, no salão municipal de eventos.

A Escola Estadual Coronel Pontes Gestal, em Pontes Gestal/SP realizará um sarau literário na sexta (26.nov) às 19h no salão municipal de eventos. O objetivo deste evento, que envolverá todas as áreas do conhecimento é dar visibilidade as ações realizadas pelos profissionais da escola ao longo do ano.

Ações estas que estão ligadas, não somente, ao desenvolvimento cognitivo, mas também e principalmente, ao socioemocional dos alunos, visto que, o principal objetivo de uma escola PEI (Programa de Ensino Integral) ao qual a escola pertence desde 2019 é formar um indivíduo em sua interdimensionalidade, ou seja, por inteiro.

Além da apresentação da peça teatral o Auto da Compadecida, haverá danças, músicas, intervenções artísticas e declamações de poemas. Vale ressaltar que as apresentações foram escolhidas e preparadas por alunos, professores e gestores.