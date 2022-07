Escola de Parisi se destaca nos Jogos Escolares do Estado de SP 

Representantes da Escola Cecília Meireles conquistaram 14 medalhas no Atletismo, nas mais variadas modalidades.

A delegação da Escola Cecília Meireles, de Parisi/SP, se destacou conquistando 14 medalhas em diversas modalidades do Atletismo, nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, disputados em Votuporanga/SP.

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo têm por objetivo promover por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública Estadual, Pública Municipal e Particular, além das Escolas Técnicas Estaduais e Federais em todo Estado.

O intuito é favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para integrar a Delegação do Estado de São Paulo para as Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional, participar dos programas “Bolsa Talento Esportivo” e “Centro de Excelência Esportiva”, além de fomentar o Desporto e o Paradesporto Escolar no Estado de São Paulo.

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo são destinados às representações das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública Estadual, Pública Municipal e Particular, além das Escolas Técnicas Estaduais e Federais, sendo que cada Unidade Escolar poderá se fazer representar por equipe e/ou alunos em conformidade com regulamento específico de cada modalidade.

Quadro de medalhas da Escola Cecília Meireles:

Arremesso de Peso – Feminino

Prata: Natália Dutra

Bronze: Laís Souza

80m – Feminino

Prata: Maria Helena Catalan

150m – Feminino

Ouro: Vitória Bareta

800m – Feminino

Prata: Beatriz Peris Matos

2.000m – Feminino

Ouro: Bianca Peris Matos

Prata: Marina Santos

Revezamento 5×80 – Feminino

Ouro: Beatriz Molina/Maria Helena/Maria Clara/Vitória Bareta/Beatriz Peris

800m – Masculino

Prata: Javerson Souza

2.000m – Masculino

Ouro: João Vitor Barbosa

Prata: Delton Caridade Filho

Salto a distância – Masculino

Prata: Jadson Santos

Arremesso de peso – Masculino

Ouro: João Hélio Gonçalves

Revezamento 5×80 – Masculino