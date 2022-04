Escola de Artes da Secretaria da Cultura e Turismo abre inscrições para coral

São 10 vagas disponíveis sem necessidade de experiência em canto e idade mínima de 15 anos; inscrições gratuitas apenas no dia 25 deste mês.

No dia 25 de abril, a partir das 18h30, a Escola Municipal de Artes João Cornachione “Oscarito”, da Secretaria da Cultura e Turismo, realizará gratuitamente inscrições a interessados em participar do Coral Canto Livre. No total serão disponibilizadas 10 vagas e, como requisitos, não é necessário experiência em canto ou ser cantor profissional, apenas gostar de cantar, e idade mínima de 15 anos; menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no ato da inscrição.

O curso, que terá as aulas realizadas às segundas-feiras das 18h30 às 21h, tem como objetivo aprimorar o conhecimento daqueles que já possuem técnicas na área de canto e desejam se aperfeiçoar.

O Coral Canto Livre, coordenado e regido pelo maestro Márcio Zarsi, costuma se apresentar ao final de cada semestre, em eventos como o Festival Literário de Votuporanga (Fliv), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e também na Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, entre outras ocasiões especiais.

A Escola de Artes fica na Rua São Paulo, 3.546, no bairro Patrimônio Velho e o telefone é o (17) 3422-4288.