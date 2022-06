Escalação do Santos: veja time provável para jogo contra o Juventude 

Bustos ainda tem dúvidas para montar equipe que irá a campo nesta terça-feira.

O Santos encerrou nesta segunda-feira (13.jun) a preparação para a partida contra o Juventude, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A equipe comandada por Fabián Bustos treinou durante o período da manhã, no CT do América-MG, em Belo Horizonte. O treinador optou para trabalhar tanto a parte física quanto a técnica e a tática.

Para esta partida, o comandante santista poderá contar com os retornos de Jhojan Julio e Marcos Leonardo. Porém, o argentino ainda conversará pessoalmente com a dupla para saber se poderá usar os atletas por 90 minutos ou se algum começará no banco.

O Peixe terá quatro desfalques para a partida. O lateral-esquerdo Lucas Pires foi expulso contra o Atlético-MG. O zagueiro Kaiky, que esteve na seleção brasileira sub-20, foi titular nos três jogos do Torneio Internacional do Espírito Santo, e a comissão técnica optou por não relacionar o atleta.

O atacante Léo Baptistão, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na partida contra o Inter, segue em trabalho de transição. Já o lateral-direito Madson passou por exames na manhã desta segunda-feira e teve constatada uma lesão muscular moderada no bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou o tratamento no departamento médico do clube.

Com isso, um provável Santos para enfrentar o Juventude tem: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Ricardo Goulart); Rwan Seco, Bryan Angulo (Marcos Leonardo) e Lucas Braga (Jhojan Julio).