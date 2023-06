Escalação de Seleção: Ayrton Lucas é testado como titular da lateral esquerda 

Ramon Menezes mantém Joelinton no meio de campo ao lado de Casemiro.

No primeiro treino com todos os 23 convocados à disposição para os amistosos contra Guiné e Senegal, o técnico Ramon Menezes testou o lateral-esquerdo Ayton Lucas como titular da seleção brasileira.

Em atividade tática nessa quarta-feira, em Barcelona, Ramon manteve a escalação esboçada no dia anterior, mas tirou Alex Telles da equipe.

A formação utilizada pela Seleção foi: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Richarlison.

Já o time reserva teve: Weverton, Vanderson, Ibañez, Robert Renan e Alex Telles; André, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Malcom, Rony e Pedro.

O goleiro Ederson, que se apresentou apenas nessa quarta-feira, por conta das comemorações do título da Liga dos Campeões, com o Manchester City, fez um trabalho separado dos demais atletas.

O Brasil fará mais dois treinos antes de encarar Guiné. O duelo será no sábado, às 16h30, no Estádio Cornellà-El Prat, do Espanyol. Depois, na terça-feira, às 16h, volta a campo contra Senegal, no José Alvalade, casa do Sporting, em Lisboa, Portugal.

