Escalação da Seleção: Tite faz seis mudanças, e Brasil terá Paquetá e Coutinho juntos

As principais alterações estão no setor defensivo, que será praticamente todo modificado. Além de Emerson Royal e Éder Militão, suspensos, saem Alex Sandro, que testou positivo para Covid-19, e o goleiro Alisson, este substituído por Éderson, por opção de Tite.

No meio, a novidade é a utilização de Lucas Paquetá e Philippe Coutinho juntos como titulares pela primeira vez. Após cumprir gancho, o meia do Lyon entrará no lugar de Fred. Atrás da dupla estará Fabinho, escolhido para substituir Casemiro.

Em entrevista coletiva na manhã dessa segunda-feira, Tite tinha indicado que pouparia jogadores do Real Madrid, que enfrenta o Athletic Bilbao, pela Copa do Rei, na quinta-feira. Porém, Vini treinou como titular e vai iniciar o jogo. A tendência é que ele seja substituído na etapa final do duelo contra o Paraguai.

Assim, o Brasil irá a campo nesta terça com: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Lucas Paquetá e Philippe Coutinho; Raphinha, Vini Júnior e Matheus Cunha.

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção lidera as Eliminatórias de forma invicta, com 36 pontos. O Paraguai ocupa a penúltima colocação e tem chances remotas de classificação.

*Informações/ge