Erison no São Paulo: negócio terá perdão de parte de dívida do Botafogo como pagamento 

Tricolor não gastará para contar com o jogador; Alvinegro vê parte do débito diminuir.

O empréstimo de Erison ao São Paulo terá como pagamento o perdão de parte da dívida do Botafogo com o clube do Morumbi. O jogador tem negociação avançada com o Tricolor e pode ser confirmado como nono reforço da temporada nos próximos dias.

Para contar com o jogador até o fim do ano, o São Paulo vai perdoar 350 mil dólares (R$ 1,77 mi) de uma dívida total na casa de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões) que o Botafogo possui, ainda pelos acordos que levaram o atacante Henrique Almeida, há alguns anos, e recentemente o meio-campista Tchê Tchê e o goleiro Lucas Perri a General Severiano.

Erison está em São Paulo desde terça-feira (30.jan). O centroavante de 23 anos resolve as últimas burocracias e passa por exames antes de ser anunciado como atleta do Tricolor.

O perdão da dívida do Botafogo entrou em pauta como uma exigência são-paulina. O clube vive dificuldades financeiras e dificilmente faria negócio se precisasse pagar pelo empréstimo.

Diante deste contexto, o São Paulo se beneficiou pela vontade de Erison de vestir a camisa do time. O Coritiba também manifestou interesse e fez uma proposta substancialmente melhor ao Botafogo para tentar o empréstimo do centroavante.

O fato de Erison querer jogar no Tricolor, contudo, pesou na negociação. Desde a última sexta-feira, quando São Paulo e Botafogo se reuniram, o acordo se alinhou para a definição de que parte da dívida dos cariocas seria perdoada.

O São Paulo tem em Erison um nome para preencher a lacuna de elenco citada recentemente pelo técnico Rogério Ceni: uma opção de centroavante para “deixar” Calleri descansar.

Aos 23 anos, o atacante chega para concluir a ida ao Morumbi depois de passagem pelo Estoril, de Portugal. Antes de rescindir contrato de empréstimo na última segunda, Erison anotou quatro gols em 15 partidas disputadas.

O Tricolor busca finalizar todo o processo burocrático para deixar Erison à disposição de Rogério Ceni.

Próximo compromisso

De volta ao trabalho nesta quarta-feira (1º.fev) após dois dias de folga, o São Paulo encara no domingo, às 16h, o Santo André, fora de casa, pela sexta rodada do estadual.