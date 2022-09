Equipe Toxic é a grande campeã do Unifev Games 1ª edição 

Partida final contou com reviravolta no placar e muita emoção para participantes e público presente.

A equipe Toxic Gaming foi a grande campeã do Unifev Games 1ª edição, realizado no último sábado (24.set), na Cidade Universitária. Ao todo, oito times participaram do torneio de League Of Legends (Lol), promovido pelo Centro Universitário de Votuporanga.

Foram cerca de 11 horas de disputas acirradas até a Toxic se consagrar a vencedora do torneio. “Nós sempre competimos e ficávamos em vice, mas hoje chegou nossa vez de subir ao lugar mais alto do pódio. Estamos muitos felizes com essa vitória e motivados para as próximas edições”, disse Leonardo Sanches, capitão da equipe. Cada integrante ganhou um vale kit com teclado e mouse, que poderá ser trocado ao longo dessa semana na Instituição.

A equipe Arcana foi a vice-campeã e cada participante ganhou um vale headset gamer. Apesar de ter saído a frente no placar, o time levou a virada em uma partida emocionante. “Pontuamos primeiro, mas não conseguimos manter o ritmo. De qualquer forma, foi um grande torneio e nós adoramos participar e competir com tantos invocadores de alto nível”, refletiu o capitão da equipe, Vitor Ribeiro.

Para uma das organizadoras do Unifev Games Profa. Ma. Silvia Stipp o evento foi um sucesso e teve avaliação positiva dos participantes e seus convidados. “Sempre aberta a novas tecnologias e linguagens, a Unifev percebeu o grande interesse despertado pelo universo de games e proporcionou um torneio muito legal não só para seus alunos do colégio e da graduação, mas também para a comunidade”, finalizou.