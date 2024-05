Equipe paralímpica da Escola Enny inicia participação nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo 

Os atletas capitaneados pelo professor e treinador Marcinho Fukuiama representam Votuporanga no Atletismo e Bocha.

Os atletas da Escola Estadual Enny Tereza Longo Fracaro, foram convocados para participarem das primeiras seletivas estaduais dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, nas modalidades de Atletismo e Bocha.

Na primeira seletiva que acontecerá no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo/SP, participarão os alunos com deficiência intelectual, Nathan Bedana e Tifini Vitória, alunos do professor Marcinho Fukuiama, que competirão na modalidade de Atletismo, em provas de saltos e corrida, nos dias 12 a 15 de maio.

Nas próximas seletivas que acontecerão no mês de agosto será a vez da Bocha, representado pelo aluno cadeirante, Davi Campos, as também cadeirantes Youfranmes e Youvelys, a campeã estadual Sofia Vitória e o recordista e Campeão brasileiro Yago Fernando, na modalidade de Atletismo.

Ao Diário, o técnico Marcinho Fukuiama salientou que ele e a diretora da unidade escolar, Rejane Secato, não medem esforços para incentivar à prática de esportes. “Agradecemos, especialmente, ao fundamental apoio das empresas: DI Calçados (Cosmorama); A Joia; Facchini; HSA; Frango Rico, Polizeli Parafusos; Supermercados Porecatu; Noroaço; Pontual Seguros e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga.”