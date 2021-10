Equipe Eco Posto 27 fatura Enduro a Pé Votuporanga 

Competição que reuniu 24 equipes, ocorreu no último domingo.

A equipe Eco Posto 27 composta por Lucas Moreti, Nilson Rocha, Lucas Moreti Filho e Osmani Furniéles Bórba conquistou o Enduro a Pé Votuporanga, realizado no último domingo (24), com início e término na Arena Plínio Marin localizada no bairro Pozzobon, zona norte de Votuporanga/SP.

A competição de regularidade que reuniu 24 equipes, costuma unir esporte, natureza e uma dose de raciocínio lógico para ler planilhas e não perder o ‘time’ da prova que começou às 8h45, de uma manhã de clima ameno e chuvoso, longe do tradicional calorão votuporanguense; mas, o desafio estava mesmo no percurso com trilhas repleta de barro, matas, brejos e até rio. Um verdadeiro prato cheio para quem gosta de diversão e trabalho em equipe.

A prova organizada pela Adventure Trilhas e Rally Routte teve duração de 2 horas 49 minutos e 12 segundos para todas equipes – que podiam ter de 3 a 6 integrantes – homens, mulheres ou mistas.

Ao final, a equipe Eco Posto 27 perdeu apenas 537 pontos e ficou com o título de campeão da competição.

Ao Diário, Osmani contou que o percurso “foi muito difícil, a chuva molhou a planilha da prova, locais escorregadios, barrancos desafiadores, realmente é para testar os pulmões, o cérebro e o condicionamento dos participantes”, explicou o competidor.