Equipe de Futsal Sub-14 recebe Voto de Congratulação na Câmara

Elenco do técnico ‘Pigmeu’ foi destaque em torneio interestadual realizado em Assis/SP.

Na 32ª sessão ordinária da Câmara, nesta segunda-feira (13), os vereadores votuporanguenses homenagearam a equipe da escolinha de futsal sub-14 da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com Voto de Congratulação, de autoria da vereadora Edinalva Azevedo (DEM); parlamentar justificou a honraria, pelo satisfatório desempenho obtido na primeira competição Inter Estadual de Futsal, realizada em Assis/SP, entre 28 e 29 de agosto.

A equipe que terminou a competição conquistando o 3º lugar é formada somente com atletas de Votuporanga. “Considerando que a comissão técnica foi composta pelo Professor Técnico: Sidney Barbosa Santana (Pigmeu) Auxiliares Técnicos: Sebastião Marcos da Silva (Tião) e Márcio Moreira Barbosa (Marcinho), sendo os jogadores da categoria Sub-14: Nelson Leão Pereira, Gabriel Munhões Jesus dos Santos, Isac Riquelme Garcia Lima, Kauã Henrique da Silva, Guilherme dos Santos Borges, Kaique Rodrigo Moraes Santos, Gustavo Garcia Flores, Guilherme Malvas de Araújo e Pedro Henrique da Silva de Souza”.

“Pigmeu, que juntamente com a Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga, cada vez mais traz crianças e adolescentes para o caminho dos esportes, trabalho este que também vem trazendo resultados positivos a todos os envolvidos e vem ganhando espaço em competições regionais, estaduais e até internacionais como que aconteceu na cidade de Assunção no Paraguai”, justificou a vereadora.

“Nesses 31 anos de atividades esportivas Professor Pigmeu com o incentivo da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Esporte e lazer, visando um trabalho social com a importância da saúde física, da socialização, do desenvolvimento cognitivo e da qualidade de vida das crianças através dessas atividades esportivas, onde afastou e retirou muitas crianças e adolescentes das drogas, hoje, muitos de seus ex-jogadores são: Médicos, Advogados, Policiais e excelentes pais de família”, concluiu Edinalva.