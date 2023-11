Equipe da Santa Casa visita Hospital em São Paulo

Profissionais estiveram no Albert Eintein para conhecer o Centro de Comando Operacional – CCO.

A Santa Casa de Votuporanga está constantemente buscando maneiras de melhorar seus serviços de saúde e garantir um atendimento de qualidade para seus pacientes. Nesse sentido de aprimoramento, uma equipe da Instituição realizou uma visita ao Hospital Albert Einstein, para conhecer de perto seu sistema de gerenciamento de leitos.

O Hospital votuporanguense foi representado pela diretora técnica, Dra. Poliana Fontoura Kalinauskas Faria; pela gerente de Enfermagem, Daisy Vitor e pela supervisora de leitos, Fernanda Savatin.

De acordo com Daisy, o principal objetivo era entender como o Hospital Albert Einstein otimiza a alocação de recursos, melhora o fluxo de pacientes e garante uma assistência de alta qualidade. “Durante a visita, tivemos a oportunidade de conhecer os sistemas de monitoramento em tempo real, integração de dados clínicos e administrativos, e ferramentas de análise de desempenho, além de trocar conhecimentos e compartilhar experiências”, frisou.

Para Fernanda, a busca contínua por inovação e excelência é essencial no setor da saúde, e essa colaboração é um passo na direção certa. “Identificamos possíveis adaptações e melhorias que podem ser aplicadas no contexto da Santa Casa para aprimorar o atendimento e a eficiência no gerenciamento de leitos”, finalizou.