Equipe da Carreta do Hospital de Amor recebe Voto de Congratulação na Câmara 

Honraria foi entregue por iniciativa da vereadora Sueli Friósi, aos responsáveis pelo atendimento da unidade móvel de prevenção ao câncer.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP concedeu durante a 43ª sessão ordinária desta segunda-feira (29.nov), por iniciativa da vereadora Sueli Friósi (Avante), Voto de Congratulação à Secretaria de Saúde e a equipe que integra a Carreta do Hospital do Amor de Barretos/SP, pelo trabalho de prevenção do câncer desenvolvido em no município.

Na justificativa, a vereadora apontou que o Hospital do Amor, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou, desde o mês de agosto, exames preventivos de câncer, através da Carreta do Amor, de forma gratuita para as mulheres.

“A importância desse trabalho de prevenção e a criação dessa data está no fato de que o câncer mata milhões de pessoas todos os anos. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2020 a estimativa foi de 66.280 novos casos de mama, que é o mais comum em mulheres, e por isso, a prevenção sempre é ressaltada, pois, ela salva vidas”.

Ainda segundo a parlamentar, Votuporanga, entre os dias 16 de agosto e 30 de setembro, a Carreta do Amor realizou 1.823 exames preventivos de mamografia, e cerca de 255 exames aguardam resultado de biópsia, por isso a grande importância de se atentar aos exames preventivos.