Equilibrada, seleção da Série A3 tem Gabriel Barcos e João Marcos do CAV

Artilheiro do torneio com 13 gols, o atacante Éder Paulista, do Nacional, foi eleito também o craque.

O campeão Linense teve o goleiro Reynaldo e o veterano meia Thiago Humberto selecionados. Semifinalista, o Votuporanguense “liderou” o ataque da seleção do campeonato, representado por Gabriel Barcos e João Marcos.

O Noroeste, por sua vez, embora tenha contado com a badalada dupla de irmãos Richarlyson e Alecsandro, teve a defesa em destaque, com os zagueiros Guilherme Teixeira e Carlinhos entre os selecionados.

Veja a seleção da Série A3 do Campeonato Paulista de 2021: