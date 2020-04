EPIDEMIA – Votuporanga confirma quarta morte por dengue

Cidade tem mais de 4,5 mil casos confirmados da doença neste ano.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga confirmou a quarta morte por dengue neste ano na cidade. Até o momento, o município contabiliza mais de 4,5 mil casos positivos da doença.

De acordo com a pasta, a quarta vítima da dengue em Votuporanga é uma mulher na faixa etária entre 80 e 89 anos. Outras três mortes pela doença já haviam sido confirmadas neste ano na cidade. As vítimas são dois homens, um de 73 anos e outro com 99 anos, e uma mulher com 63 anos. Todas as mortes foram registrados nos meses de janeiro e fevereiro.

Ainda segundo a Secretaria da Saúde de Votuporanga, em todos os casos de morte por dengue, as vítimas tinham comorbidades, ou seja, os pacientes apresentavam outras doenças de base.

Votuporanga contabiliza 4.579 casos positivos de dengue, enquanto outros 4.288 estão sendo investigados. Ao todo, até a última quarta-feira, 28, foram notificados 9.837 casos de dengue na cidade que enfrenta uma epidemia da doença.

Para combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue, a cidade criou um plano de contingência de combate ao Aedes aegypti. “Foram intensificadas e ampliadas as ações para o atendimento ambulatorial de pacientes que chegam aos serviços de saúde com a suspeita da doença, com a estruturação de um espaço exclusivo para acolhimento desses pacientes”, informou a cidade por meio de nota