Epidemia avança e ‘dengário’ atende 768 pacientes em uma semana 

Consultório Municipal do Pozzobon, na zona norte de Votuporanga está atendendo exclusivamente pessoas com sintomas de Dengue todos os dias, das 7h à meia-noite.

Em funcionamento desde o dia 4 de março, o Ambulatório de Dengue atendeu 768 pessoas até à meia-noite da última segunda-feira (11.mar). Implantado pela Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, em virtude do crescente número de casos de Dengue no município, o Ambulatório funciona todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7h à meia-noite, no Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto”, conhecido como Dona Nina, localizado na Rua Antônio Galera Lopes, 2.652, ao lado do Hospital do Pozzobon.

Com a mudança, a população que era atendida no Consultório Municipal do Pozzobon está sendo transferida, temporariamente, para o Consultório “Daniele Cristine Lamana”, localizado na Rua Waldemar Carvalho de Souza, 1602, no bairro Parque das Nações. Desta forma, consultas médicas, coleta de exames e outros atendimentos rotineiros são prestados na unidade do Parque das Nações, mas, os serviços de dentista, fisioterapia, ultrassom e da farmácia continuam normalmente no Consultório do Pozzobon.

UPA

Lembrando que quem precisar de atendimento médico da meia-noite às 7h, o serviço é prestado na UPA e no Hospital do Pozzobon, que seguem atendendo normalmente em sistema de plantão 24 horas.

Informe Dengue

Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta segunda-feira (11), contabilizam 843 casos positivos de Dengue já neste ano e outros 2.294 estão em investigação. Dos 843, sete são do tipo DENV3. Dois óbitos também foram registrados este ano, uma mulher, 71 anos, do São Cosme e o outro de uma mulher, 74 anos, do bairro Chácara da Aviação. O boletim ainda contabiliza quatro casos positivos para Chikungunya e outros dez em investigação.