Entregue as primeiras chaves do Residencial Vida Nova

O prefeito João Dado participou da entrega das primeiras chaves das 289 casas do Residencial Vida Nova Votuporanga. Dado esteva acompanhado do Secretário de Planejamento, Jorge Seba, e do Diretor de Engenharia da Pacaembu Construtora, José Stucki Junior

O Prefeito João Dado agradeceu a parceria da empresa com o Município. “Só neste Governo, foram entregues 1.570 novas unidades, com padrão diferenciado para atender com qualidade. Em breve, vamos inaugurar a segunda pista da Avenida das Nações, que vai permitir o acesso a esse complexo residencial de forma muito mais adequada, com melhor qualidade de vida”.

O Secretário Municipal de Planejamento, Jorge Seba, ressaltou a importância da entrega das residências em Votuporanga. “Esse empreendimento vem de um planejamento e completamos 2.146 unidades. É uma quantidade de residências que diminuiu o déficit habitacional do Município. Esperamos que outros empreendimentos, na sequência, atendam a população para a conquista da casa própria. Todos querem ter a dignidade de morar em uma casa própria e ter seu bem patrimonial com tranquilidade. Isso está sendo proporcionado por um ato da Prefeitura de Votuporanga e por uma empresa líder no mercado, que é a Pacaembu, e esperamos que continue entre nós para oferecer mais residências ainda para a população”.

Segundo o Superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortolotti, foram realizadas melhorias para a região Oeste do Município. “Vale ressaltar que a Autarquia construiu nova adutora em parceria com a Pacaembu e novo Poço Profundo que iremos inaugurar em breve. O Poço garantirá abastecimento de água no Município pelas próximas décadas”.

O Diretor de Engenharia da Pacaembu Construtora, José Stucki Junior, ressaltou que é um momento de agradecimento. “Ficamos felizes em realizar mais 289 sonhos com a entrega das residências, que completa 2.146 unidades. Agradecemos a parceria do Governo Municipal. É um ciclo que se fecha e traz alegria em fazer parte da história de Votuporanga que, com certeza, vamos continuar”.