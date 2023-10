Entregador morre após acidente na rodovia de Araçatuba 

Vítima teria tentado fazer ultrapassagem, mas acabou atingindo um carro.

O entregador Silvio Romeiro de Moraes, conhecido como Cigano Romeiro, morreu depois de se envolver em um acidente na Rodovia Senador Teotônio Vilela (Guatambu), em Araçatuba/SP, na tarde desta quarta-feira (18.out).

De acordo com o apurado, o acidente envolveu a vítima e um carro, no sentido Birigui/SP a Araçatuba. Cigano teria tentado fazer uma ultrapassagem, mas acabou atingindo um carro. Chovia no momento do acidente.

O trecho da pista precisou ser totalmente interditado para o trabalho da polícia, sendo liberado posteriormente.

O corpo de Silvio foi recolhido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

O caso é investigado pela Polícia Civil.