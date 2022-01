Entregador é preso transportando R$ 4 mil em tijolos de maconha em Rio Preto 

A droga estava escondida em uma caixa térmica acoplada na motocicleta e o suspeito esperava pelo comprador em uma praça quando foi preso em flagrante.

Um entregador de 25 anos foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas após ser flagrado transportando cinco tijolos de maconha em uma motocicleta no bairro Cristo Rei, em São José do Rio Preto/SP, na noite desta quarta-feira (12). Ele foi até o local para entregar a droga, quando acabou preso por policiais militares do 9º Batalhão de Ações Especiais (Baep).

Segundo apurado, a droga estava escondida na caixa térmica acoplada à motocicleta Honda/CG 150, de cor prata. Os policiais passavam pela Rua Abdo Bassitt, pouco depois das 20h, quando foram abordados por um casal dizendo que havia um motoqueiro em atitude suspeita parado em via pública; contudo, acreditavam se tratava de um assaltante.

No entanto, quando a polícia abordou o suspeito, o indivíduo confessou que dentro da caixa térmica transportava R$ 4 mil em maconha, sendo cinco tijolos da droga. Ele disse ainda que já estava esperando pelo comprador.

Questionado sobre esse suposto comprador e de quem ele teria pego o entorpecente, o entregador preferiu ficar em silêncio.

O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Os pertences dele foram entregues à mãe na delegacia e o caso encaminhado para o 7º Distrito Policial.

