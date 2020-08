Entrega de obras marca o aniversário de 83 anos de Votuporanga

Neste sábado (8/8), Votuporanga completará 83 anos e, neste ano, em virtude da pandemia da Covid-19 (novo Coronavírus), não haverá o tradicional Desfile Cívico, porém, haverá a Solenidade Cívica, às 8h30, na Praça Cívica “Professor Benedito Lopes de Oliveira”, localizada na Rua Amazonas, Centro, anexa a Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”.

Na programação de comemoração ao aniversário da cidade, serão entregues importantes obras neste sábado: a nova sede da 18ª Delegacia de Serviço Militar e 189ª Junta de Serviço Militar “Capitão Constantino Santoro”, às 10h; e a Revitalização do Sistema de Iluminação Pública, por meio do Programa de Eficiência Energética da Elektro, às 14h, no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.

Mais de 70 obras neste ano

Neste ano, 14 obras já foram entregues como, por exemplo, a Avenida Paulino das Neves, no acesso à Zona Norte pela Av. Wilson Foz; o prolongamento da Avenida das Nações, no 2º Distrito Industrial; a Unidade de Saúde da Família “Daniele Cristine Lamana”, na Zona Norte; Espaço Saúde da Vila Carvalho; reforma da Praça “Martinho Nunes Pereira” (Praça do Tobogã); obra antienchente da Rua Ceará, entre outras. Outras 65 estão em execução, muitas delas previstas para serem concluídas ainda neste ano como, por exemplo, a construção da nova sede do Banco de Leite Humano “1ª Dama Maria Apparecida Nogueira Stefanelli”; a reforma do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); melhorias no Complexo da Ferroviária; entre outras.

Nova Sede da 18ª Delegacia de Serviço Militar e 189ª Junta de Serviço Militar

A construção da Nova Sede 18ª Delegacia de Serviço Militar, referência para 90 municípios, e 189ª Junta de Serviço Militar está localizada na Rua Rio Grande, no bairro Terras de São José, ao lado do Tiro de Guerra de Votuporanga 02-088 “Cabo PM Samuel Pereira Batista”, foi construída por meio de recursos próprios com investimento de R$ 289.856,63.

A nova Sede fica em terreno de 460,70 m², com área de construção de 176,39 m², e conta com sala do Delegado, secretaria, atendimento e recepção, sala de arquivo, cozinha, área de serviços e pátio coberto.

Revitalização do Sistema de Iluminação Pública (FOTO)

Por meio do Programa de Eficiência Energética da Elektro, a Prefeitura de Votuporanga também entrega, de maneira simbólica, neste 8 de agosto a instalação de 1.441 luminárias LED em Votuporanga. Este era um projeto acalentado desde o início do mandato, em 2017, que foi conquistado junto à Elektro neste ano e sem custo algum ao Município.

O projeto substituiu lâmpadas de 250 watts, que são as de maior potência, instaladas nos postes da Elektro, obtendo, assim maior potencial de economia. Segundo previsão da Secretaria de Obras, estas novas lâmpadas consumirão 60% menos energia, o que corresponde a uma redução de R$ 360 mil ao ano em consumo de energia, refletindo importante economia para os cofres públicos.

Para a substituição das lâmpadas, foi realizado mapeamento das ruas e avenidas a serem contempladas pelo Programa de Eficiência Energética, algumas em toda a extensão e outras em alguns trechos das vias: Avenidas João Gonçalves Leite, dos Bancários, Pansani, Vale do Sol, Francisco Vilar Horta, Emílio Arroyo Hernandes, José Marão Filho, Nasser Marão, Jerônimo Figueira da Costa, Prestes Maia, da Saudade, Prefeito Mário Pozzobon, Nove de Julho, Fortunato Targino Granja, José Silva Melo, Francisco Ramalho de Mendonça e Avenida Brasil; e Ruas Amazonas, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Ivaí, Sergipe, Paraíba, Goiás, Alagoas, Tocantins e Itacolomi.

O Programa desenvolve projetos de eficiência energética junto às comunidades carentes, escolas, hospitais, entidades beneficentes, órgãos de governo e sistemas públicos voltados para a utilização racional de energia elétrica e de equipamentos eficientes, contribuindo para a preservação dos recursos naturais. O investimento é obrigatório e está previsto no contrato de concessão e na Lei Federal nº 9.991/00, regulado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O objetivo é promover a utilização racional da energia elétrica e o combate ao desperdício e contribuir na ampliação da consciência da sociedade sobre o tema, subsidiando o desenvolvimento econômico e social da área em que se atua.