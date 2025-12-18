Entre o corpo e o espaço: o design que humaniza a arquitetura

Unidade curricular Projeto do Objeto estimula o olhar do futuro arquiteto para a escala do detalhe e o poder transformador dos elementos que compõem os interiores.

Na unidade curricular Projeto do Objeto, ministrada pela Profa. Ma. Andrea Penha Gregório Vasconcelos no 9º período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev, os estudantes mergulham em um processo criativo que une estética, funcionalidade, ergonomia e sustentabilidade. O componente tem como propósito desenvolver a capacidade de projetar objetos e mobiliários que dialoguem com o espaço arquitetônico e com as necessidades humanas, explorando a integração entre forma, materialidade e propósito.

Mais do que um exercício técnico, o Projeto do Objeto é um campo de experimentação projetual. Nele, o aluno compreende que a arquitetura se manifesta também nos detalhes, nos móveis, nas texturas, nas proporções e na forma como cada elemento influencia a experiência do ambiente. A unidade curricular estimula uma postura projetual sensível, crítica e responsável, que alia arte, técnica e consciência ambiental.

Ao longo do semestre, os estudantes vivenciam o processo completo de criação: da pesquisa e conceituação ao detalhamento técnico e à prototipagem. A prática de ateliê é enriquecida por análises ergonômicas, estudos de materiais e uso de tecnologias contemporâneas, como modelagem 3D e impressão tridimensional, que permitem transformar ideias em soluções tangíveis e inovadoras.

Integrando conhecimentos de áreas como Design de Interiores, Materiais e Técnicas Construtivas e Conforto Ambiental, a unidade curricular amplia o repertório projetual e incentiva o pensamento sistêmico sobre o ciclo de vida dos materiais e os impactos ambientais das escolhas arquitetônicas.