Entidades intensificam as vendas na última semana da Ação Entre Amigos 

Iniciativa que contempla 36 entidades de Votuporanga vai sortear um carro 0km no dia do aniversário da cidade.

Um sucesso total de vendas e de solidariedade. É assim que as entidades sociais de Votuporanga avaliam a campanha “Ação Entre Amigos”, que irá sortear um carro Fiat/Mobi 0km durante a Expo Show Votuporanga 2022, no dia do aniversário da cidade, que é comemorado em 8 de agosto.

Quem comentou sobre o bom andamento da ação foi a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba. Segundo ela, as instituições estão felizes com o resultado que gera recursos direto para o caixa e podem ser utilizados de imediato nas ações desenvolvidas por cada uma delas.

“Cada entidade recebeu o primeiro lote com 1 mil cupons cada, algumas, inclusive, já venderam todos e pediram mais. Se todas elas conseguirem vender os mil cupons, já são R$ 10 mil que nem vão passar por nossas mãos, vão direto para o caixa delas, podendo ser utilizado da forma que eles acharem melhor”, disse Rose Seba.

O veículo que será sorteado foi doado pela família Dornelas (Valmir, Kátia e Silvia), do Ville Hotel Gramadão.

Para garantir o seu cupom, que custa apenas R$ 10, basta procurar uma das seguintes entidades de Votuporanga: Associação dos Pacientes Renais; Associação Solidária Adventista; Amor Exigente; Antialcoólica; Arte Solidária; Caminho de Damasco; Fonte Viva; Irmã Elvira; Irmão Mariano Dias; APAE; Dr. Bezerra de Menezes; Pater Noster; Afupace Recanto Tia Marlene; Casa da Criança; Recanto da Paz; Centro Social; Irmãos de Emaús; Nova Vida; Joana de Angelis; São Francisco de Assis; IDAV; Igreja Avivamento Pleno; Igreja Estrela da Manhã; Igreja Assembleia de Deus; Lar Celina; Lar do Velhinho; Lar Frei Arnaldo; Lar Recanto da Mãe; Lar São Vicente de Paulo; Lar Viver Bem; Lar Amigos do Bem; Santa Casa; Nosso Lar; e Núcleo de Apoio à Vida.