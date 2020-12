Entidades assistenciais se reúnem com o prefeito eleito para solicitar nomeação de secretário técnico para a pasta

Vinte e cinco Entidades Assistenciais se reuniram no início da noite desta segunda feira (7), com o Prefeito e Vice eleitos, Dr. Jorge Augusto Seba e Cabo Valter Pereira, para solicitar que para a Secretaria de Assistencial social seja nomeado um secretário técnico.

Alegaram as Instituições que naquela pasta existe a necessidade de um Secretário capacitado e que conheça profundamente o assunto, pois que é extensa e complexa a legislação sobre a assistência social e promoção humana. Ainda aquela Secretaria precisa estar apta a oferecer suporte técnico para as Associações que prestam importantes e relevantes serviços à comunidade votuporanguense.

O Prefeito eleito, Dr. Jorge Seba, garantiu às Entidades que, conforme havia já anunciado em reunião com as mesmas Instituições, ainda na campanha eleitoral, atenderá o pleito e nomeará para a Secretaria de Assistencial Social alguém com o perfil solicitado.

Destacou ainda o Prefeito eleito a importância das Instituições Assistenciais como parceiras da Administração Municipal e que se comoveu com a presença maciça delas na reunião em pauta, o que deixa claro a responsabilidade social que elas possuem.