Entenda por que São Paulo fará treinos no Equador nesta semana 

Tricolor vai de Quito direto para Belo Horizonte, pois tem dois jogos seguidos fora de casa; elenco terá atividade no CT do Del Valle após jogo da Sul-Americana.

O São Paulo armou uma logística diferente para as duas viagens que precisa fazer nesta semana, para jogos fora de casa contra LDU e América-MG. A delegação vai de Quito direto a Belo Horizonte e só depois volta à capital paulista.

O elenco vai de São Paulo a Quito nesta terça-feira, enfrenta a LDU pela Conmebol Sul-Americana na quinta-feira e só no sábado vai a Belo Horizonte, pois no dia seguinte enfrenta o América-MG. Entre uma viagem e outra, o time treina nas dependências do Independiente Del Valle, adversário da final perdida na edição passada da mesma Sul-Americana.

As datas têm a ver com a disponibilidade de voos fretados. Em condições normais, o São Paulo embarcaria de volta logo após o jogo contra a LDU, mas isso é inviável porque não há empresas aéreas disponíveis para fazer o trajeto na data.

Viajar do Brasil ao Equador é uma dificuldade também em viagens não fretadas, pois a rota São Paulo-Quito não tem voos comerciais sem escalas. O mais comum são conexões em Bogotá, na Colômbia, ou em Lima, no Peru.

O jogo de ida contra a LDU, às 19h, desta quinta, vale pelas quartas de final da Sul-Americana. Já a visita ao América-MG é parte da 21ª rodada do Brasileirão, e o São Paulo tenta voltar a vencer após cinco rodadas.

*Com informações do ge