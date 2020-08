Entenda por que Otero deve acirrar a briga por vaga no ataque do Timão

Venezuelano já deverá estar à disposição do técnico Tiago Nunes para enfrentar o Fortaleza, nesta quarta-feira, e aumenta disputa para estar em uma das funções ofensivas.

O Corinthians confirmou a chegada de Romulo Otero como novo reforço do clube para esta temporada. Com isso, Tiago Nunes ganha mais uma peça para aumentar sua dúvida em relação ao time titular que enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão-2020. Além do venezuelano, Mateus Vital, Léo Natel e Mosquito são os concorrentes pela vaga.

Apesar de ser meio-campista de origem, acostumado a segurar mais a bola e sem se caracterizar pela velocidade, Otero pode pintar como mais um postulante a ficar com uma função no time titular que ainda não tem dono fixo, que é a de meia-atacante ou atacante pelo lado esquerdo do setor. Desde a volta da paralisação, já com Yony González ausente, alguns nomes já passaram por ela, mas nenhum ainda conseguiu se firmar para o gosto treinador.

Sobre característica do atleta, ele não é um jogador de velocidade, tenta o 1 x 1, ele tem o chute e a bola parada suas principais características. Tem se caracterizado pela retenção da bola e toques rápidos. Pode jogar mais avançado, como “meia-ponta” – disse Tiago a respeito de Otero em coletiva.

Everaldo, atacante de velocidade, com especialidade pelo lado do campo foi o primeira. Após dois jogos (saiu machucado diante do Oeste), acabou voltando para o banco de reservas. Foi quando Mateus Vital ganhou a oportunidade para atuar e foi aquele que mais ficou com a vaga. Mas assim como Otero, é um meia, que conduz a bola e não tem característica ir ao fundo do campo.

O último a ganhar chance no time foi Léo Natel, que substituiu Vital diante do Coritiba. O atacante, que tem característica de atuar em velocidade pelo lado do campo, marcou um gol em chute de fora da área e antes havia sofrido o pênalti que Jô desperdiçou. A atuação foi muito boa, o que colocou o ex-são-paulino forte na briga pela titularidade diante do Fortaleza, nesta quarta.

Essa gama de opções, porém, não descarta outra mudança na equipe, o que implicaria na saída de Ramiro, um homem de confiança de Tiago Nunes. O meio-campista, de característica mais defensiva, foi substituído por Gustavo Mosquito no intervalo da partida contra o Coxa. O jovem, que voltou de empréstimo do Paraná, é veloz e joga pelas pontos, além de ter feito um grande jogo, coroado com um gol perto do fim, decretando o 3 a 1 no placar.

Com a melhora do time no segundo tempo, deixando o meio mais dinâmico e “abrindo o campo” com os homens mais atuantes pelos extremos, o volume de ataque cresceu demais, o que pode ser um bom exemplo para possíveis alterações na equipe. Nesse sentido, o recém-chegado Otero poderia ter chance tanto pelo lado esquerdo do ataque, quanto na vaga de Ramiro. Já Mosquito correria por fora nessa configuração, sendo uma peça no banco.

O Corinthians enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão-2020. Neste momento, com quatro pontos em nove possíveis, o Timão ocupa a 14ª posição na tabela, com dois jogos a menos em relação ao líder Internacional, que está com 12 pontos em 15 disputados.

Último confronto entre Corinthians e Fortaleza teve cinco gols e brilho de Boselli

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (26). Na última vez que estiveram frente a frente, as equipes protagonizaram um duelo movimentado em Itaquera, com o Alvinegro vencendo por 3 a 2.

A partida foi válida pela 31ª rodada do Brasileirão de 2019. O Timão, então comandado por Dyego Coelho, entrou em campo com: Walter; Michel, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Pedrinho; Mateus Vital, Janderson e Boselli.

O confronto iniciou melhor para os visitantes, que aos 33 minutos da primeira etapa abriram o placar com Romarinho. Logo na sequência, no entanto, o Corinthians chegou ao empate com Mauro Boselli.

No segundo tempo, os donos da casa conseguiram a virada com uma cabeçada de Júnior Urso aos dois minutos. O Fortaleza não se abateu e buscou o empate aos sete minutos, com Kieza.

Quando o jogo parecia caminhar para um empate, a estrela do argentino Mauro Boselli voltou a brilhar, com o atacante marcando com uma cabeçada aos 27 minutos e decretando o triunfo alvinegro.

Agora, as equipes se preparam para um novo duelo. Tanto Corinthians quanto Fortaleza somam quatro pontos no Brasileirão e buscam a segunda vitória no torneio.