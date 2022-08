Entenda por que o São Paulo está pessimista com receita da venda de Antony 

Tricolor tem direito a uma parte do lucro de uma transferência do atacante e conta com dinheiro para garantir meta orçamentária; Ajax resiste a investidas do Manchester United.

A resistência do Ajax às ofertas do Manchester United faz com que o São Paulo tenha poucas expectativas em ganhar dinheiro com a venda de Antony, atualmente no time holandês.

A equipe inglesa já teria feito três propostas pelo jogador de 22 anos, todas rechaçadas pelo Ajax – a última, segundo uma pessoa que acompanha as conversas, teria sido de 80 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 429 milhões.

A diretoria tricolor monitora a situação por ter direito a uma parcela importante de uma venda futura dos direitos de Antony.

Ao vender o jovem atacante ao Ajax, dois anos atrás, por 16 milhões de euros, o São Paulo negociou o direito a 20% dos lucros dos holandeses numa transferência.

Tivesse o Ajax aceitado a última oferta do Manchester United, o São Paulo ficaria com 12,8 milhões, quase R$ 70 milhões – mais do que qualquer venda do clube nesta temporada.

O comportamento dos holandeses, rejeitando cifras tão altas – De Jong, aos 21 anos, foi vendido ao Barcelona três anos atrás por 75 milhões de euros –, diminui muito a expectativa tricolor de fazer receita com Antony na atual janela.

No fim da temporada europeia, com Antony como destaque do Ajax e convocado pela seleção brasileira, havia otimismo no Morumbi em contar com esse dinheiro.

Ele seria essencial para que o clube cumprisse a meta orçamentária de R$ 142 milhões em receitas com direitos econômicos de atletas sem ser obrigado a se desfazer de seus jogadores mais valorizados.

Até agora, estima-se que o São Paulo já tenha arrecadado aproximadamente R$ 120 milhões dessa forma.

As últimas negociações foram de Gabriel Sara, para o Norwich, da Inglaterra, por algo próximo a R$ 60 milhões, e de Rigoni, para o Austin FC, dos Estados Unidos, por cerca de R$ 21 milhões.

Antony entrou na mira do Manchester United após os ingleses contratarem o técnico Erik Ten Hag, que comandou o Ajax nas últimas temporadas. Recentemente, o clube contratou o zagueiro argentino Lisandro Martínez, que era colega de Antony no Ajax.

Ainda há a possibilidade de que o atacante brasileiro mude de clube na atual janela. O empresário dele, Junior Pedroso, está na Europa para acompanhar as negociações. Na Inglaterra, o período de registro de jogadores termina no dia 1º de setembro.

No último sábado, Antony foi titular do Ajax na decisão da Supercopa da Holanda, contra o PSV. Ele fez um gol, mas seu time foi derrota por 5 a 3.

Próximo compromisso

O São Paulo volta a campo para o jogo contra o Flamengo, neste sábado (6.ago), às 20h30, no Morumbi, pela 21ª rodada do Brasileirão.