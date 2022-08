Entenda por que o Santos quer contratar Luan, do Corinthians 

Jogador deve acertar por empréstimo com o Peixe, que não pagará nada pelo reforço. Newton Drummond desconversa sobre possível chegada.

O Santos está perto de acertar a contratação do atacante Luan, do Corinthians. Aos 29 anos, o ex-camisa 7 do rival do Peixe deve chegar à Vila Belmiro de graça, sem gerar nenhum custo aos cofres santistas. Mas de onde surgiu esse interesse?

Não é do passado recente, é claro. Duas coisas contribuíram para o Santos ver com bons olhos a possível chegada de Luan: tudo o que o atacante já mostrou ser capaz de fazer e as condições do negócio.

Apesar de não ter tido sucesso no Corinthians, Luan chamou a atenção do Brasil – e até do mundo – no Grêmio, anos atrás. Lá, o provável reforço do Santos foi campeão da Libertadores, eleito o melhor jogador da edição de 2017 da competição e chegou até à seleção brasileira.

É nessa versão do Luan que o Peixe se apega, apesar de, no Corinthians, os números serem bem diferentes. Na atual temporada, são só três jogos e nenhum gol. Em 2020, quando mais jogou, esteve em campo 42 vezes e marcou cinco gols.

O que também faz o Santos acreditar que a possível chegada de Luan à Vila Belmiro é um bom negócio são as condições aceitas pelo Corinthians.

O rival do Peixe, com quem Luan tem contrato até o fim de 2023, aceita pagar integralmente os salários do jogador. Normalmente, em empréstimos, os clubes chegam a dividir os valores. Neste caso, porém, será diferente.

O Corinthians entende que o ciclo de Luan no clube, pelo menos por enquanto, está encerrado. Sem planos para o jogador, vê com bons olhos a possibilidade de o ex-camisa 7 voltar a atuar em alto nível para, quem sabe, ser negociado no futuro. O investimento para tirá-lo do Grêmio foi de R$ 29 milhões.

Diante dos dois pontos – o passado de Luan e as condições do negócio –, o Santos passou a considerar a contratação e deve acertá-la. Newton Drummond, executivo de futebol do clube, não descartou a chegada do jogador.

“Tem uma especulação muito forte em relação ao Luan vir para o Santos. Esse assunto não foi tratado oficialmente. Está em especulação. Vim para o estádio e meu telefone não parou. Todo mundo perguntando se andou (a negociação). Não andou. Estávamos no jogo. Existe muita conversa sobre o assunto, mas definitivo não tem nada no momento”, disse o dirigente.

*Com informações do ge