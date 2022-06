Entenda por que o Santos não tem pressa para ver Ângelo novamente titular 

Atacante retornou contra o Atlético-MG e deve seguir no banco.

Após 11 jogos ausente, o atacante Ângelo finalmente voltou a atuar pelo Santos. O jogador esteve fora desde a partida contra o Unión La Calera, do Chile, pela Copa Sul-Americana, em 28 de abril. Uma lesão muscular na coxa direita afastou o camisa 11 dos gramados.

A volta poderia ter acontecido mais cedo, mas o Peixe optou por fazer um trabalho de reequilíbrio muscular com o atleta antes de liberá-lo para as partidas. Esta precaução foi tomada para que Ângelo estivesse melhor preparado para uma sequência maior de partidas. O jogador de 17 anos pouco atuou pela categoria sub-17 e pulou etapas, sendo promovido para a equipe principal ainda com 15 anos.

Contra o Atlético-MG, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante atuou por pouco mais de 35 minutos. E isso deve ocorrer em mais oportunidades antes de o atacante ter condições de retomar a condição de titular. A ordem no Santos é ter calma e não acelerar processos em relação a Ângelo.

“Entre departamento médico, comissão técnica e preparação física, estamos observando bem. (Ângelo) fez 30 minutos muito bons, obviamente sentiu, porque competir a esse nível, com jogadores que já vinham com ritmo e competência, e ele tendo que voltar a esse ritmo… Não estava para jogar mais de 30 ou 35 minutos. Acredito que nos ajudou, fez um bom jogo, teve chances, mas não estava para mais minutos. Não podemos retroceder nessa recuperação. É um menino muito jovem, com 17 anos, e que tem uma condição enorme. Temos que levar bem. Obviamente, seguiremos dando minutos, e diria que em algum momento retomará sua titularidade, porque quando estava bem era titular”, explicou Bustos em entrevista coletiva.

Para Ângelo, poder voltar aos gramados foi uma recompensa após passar por mais de um mês sem atuar. Segundo ele, todo o trabalho foi necessário para evitar novas lesões.

“Estava programado para eu voltar tantos minutos, eu estava falando para o Bustos: “Calma, que eu tô voltando, tô pegando o gás ainda”. Mas foi tudo combinado, tudo certinho com a fisiologia, agradeço a eles porque foi um mês de muita dificuldade. Eu tive uma lesão complicada, tive que entregar, fazer as coisas tudo certinho para que não voltasse a ter essa lesão. Creio que voltei bem, em um jogo em que eu tinha que voltar, um jogo importante”, disse o atacante durante a zona mista após a partida contra o Atlético-MG.

De acordo com o camisa 11, o retorno aos campos poderia ter sido antes, mas o Santos adotou maior cautela.

“Vou ser sincero: dava até para voltar antes. Mas foi tudo programado, tudo feito certinho. Não só com o Bustos, mas a fisioterapia também. Todos os funcionários foram muito cautelosos com a minha volta, e eu exalto que isso foi para não ter mais lesão. Foi uma lesão muito complicada. Eu queria volta a qualquer custo, eu quero jogar todos os jogos, mas o Bustos me controlou. Ele falou para eu ter cabeça boa.”

O Peixe entra em campo ainda nesta terça, contra o Juventude, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e Ângelo deve estar presente novamente no banco de reservas.