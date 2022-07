Entenda por que López e Merentiel não podem estrear pelo Palmeiras contra o Cuiabá 

Janela de transferências no Brasil abre na segunda, dia do confronto pelo Brasileiro, mas regra imposta pela CBF impede a utilização dos atletas no confronto.

O Palmeiras poderá registrar López e Merentiel no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na segunda-feira (18.jul), quando a janela de transferências do Brasil será aberta. Mas é certo que os dois serão desfalques no confronto contra o Cuiabá, no mesmo dia, pelo Brasileirão.

De acordo com o artigo 10º do capítulo 3 no Regulamento Específico da Competição, “a contratação de novo atleta pelo clube, seja como profissional ou não profissional, habilita a sua atuação pelo clube no campeonato a partir do dia seguinte à data de publicação do seu nome no BID”.

Ou seja, é necessário que o jogador esteja regularizado na véspera do confronto. Como a janela não abre antes, o clube seguirá impossibilitado de usar os atacantes no jogo, previsto para as 20h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A chance de estreia dos centroavantes é na partida contra o América-MG, dia 21, quinta-feira, no Independência.

Já é certo que López e Merentiel estarão entre as novidades da lista de inscritos da Libertadores para o duelo com o Atlético-MG, pelas quartas de final.

O primeiro deve ocupar a vaga de Serafim, defensor do sub-20, enquanto o segundo vai entrar no lugar de Daniel, centroavante do sub-20. Os garotos estão inscritos na competição continental, respectivamente, com a 18, que agora será de López, e a 9, de Merentiel.

Na Copa do Brasil, os reforços só podem atuar caso o Verdão avance nesta quinta-feira, contra o São Paulo, no Allianz Parque, uma vaga nas quartas de final.