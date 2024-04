Entenda por que Furch topou acelerar recuperação para tentar jogar final pelo Santos no sacrifício 

Argentino é titular de Fábio Carille, terá sessões em dobro e fisioterapia ao longo da semana.

O argentino Julio Furch tende a ficar, sim, à disposição do Santos para a final do Paulistão, no próximo domingo, às 18h, no Allianz Parque. O centroavante intensificou os trabalhos com a fisioterapia e topa o “sacrifício” de encurtar o tempo de recuperação para jogar um dos jogos mais importantes do ano.

Furch está com tendinite, e o processo inflamatório passou do tendão também para o músculo adutor da coxa esquerda. Se fosse um jogo “comum” o de domingo, certamente o jogador estaria fora dos planos, já que o tempo de recuperação ideal gira em torno de uma semana a 15 dias.

É consenso entre fisioterapia, comissão técnica e o próprio jogador sua importância. Assim, o desejo geral é de que o atleta possa ser usado. Furch é titular com Fábio Carille e cumpre uma função tática importante, atraindo marcação e abrindo espaços para o time jogar pelas pontas.

O substituto imediato de Furch é Morelos. O colombiano, porém, não tem agradado nas entradas em campo. Contra o Palmeiras, assim como Cazares, fez uma partida aquém do esperado, destoando do restante da equipe, que venceu o jogo com muita entrega física e tática.

Se o desempenho e a avaliação da comissão destoam, em campo, os números da dupla são parecidos. Furch tem 12 jogos e três gols marcados. Morelos tem 10 jogos, dois gols e uma assistência.

*Com informações do ge