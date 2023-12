Eu tenho certeza de que você leu esse título no ritmo da daquela famosa música da cantora Simone, originalmente gravada por John Lennon e Yoko Ono em 1971. Uma música melancólica que traz em alguns versos os nomes das cidades bombardeadas por armas nucleares. Porém, neste texto, vamos focar na parte mais branda dessa conversa.

O Natal é uma época maravilhosa para todas as famílias. As pessoas se reúnem, animadas, felizes. As empresas promovem grandes festas e confraternizações imbuídas do espírito natalino. As pessoas saem às compras com as crianças a fim de torná-las mais alegres com a presença do Papai Noel. Enfim, o suado dinheirinho extra dos salários é rapidamente empenhado em presentes, viagens e reuniões.

Que bonito seria se a música fosse ouvida e sentida com profundidade. Que maravilhoso seria se cada estrofe fosse praticada de acordo com os ensinamentos.

E peço por favor, não estou falando de religião, mas sim dos ensinamentos de Jesus que nos fala do amor e do amar.

O Natal é o simbolismo do nascimento desse amor incondicional que Ele nos ensinou. É uma data em que ninguém deveria estar sozinho, mas alguém estará. É uma data que ninguém deveria ter fome, mas alguém terá. É uma data que ninguém deveria sentir medo, mas, infelizmente, alguém sentirá. E por quê?

A resposta é: o mundo ainda está longe de compreender seus ensinamentos. Isso pode ser observado no dia a dia. As crianças sabem o que estamos comemorando ou esperando ansiosamente um presente? As mesas estarão postas para reunir a família e, juntos, perceberem a importância de manter o elo firme? Os faltosos, moralmente falando, pensarão no mal que fizeram a outrem ou continuarão fingindo benevolência?

O que vemos, nos dias de hoje, de maneira global, com os acontecimentos mundiais, é que ainda há muito o que evoluir. Diariamente somos bombardeados com notícias sobre violência, crimes, falcatruas, preconceito e discriminação de toda ordem.

Então é Natal, e o que você fez… Isso nos mostra que tivemos um ano todo para mudar nosso comportamento diante da vida. O que você fez para se melhorar enquanto pessoa, pai, mãe, filho, filha, cidadão, cidadã…? Mas não se preocupe. Há uma saída para isso. O ano termina e nasce outra vez… Essa é a sua chance.

Que neste Natal, os ensinamentos de Jesus adentrem todos os lares, e a bondade real realmente faça morada. Que as famílias possam se reunir com amor e união. Que não falte comida a quem necessita. Que não falte amparo a quem precisa. Que haja luz a todos que estejam preparados para emaná-la e recebê-la.

Que seja feliz quem souber o que é o bem…

Feliz Natal.

Alexandra A.S. Fernandes: Graduada em Letras – Português/Espanhol pela UNIP. Pós-graduada em Metodologia de Ensino das Línguas Portuguesa e Espanhola pela UCAM. Autora do livro – Autismo – Ensinar aprendendo e aprender ensinando. Diretora Social e Acadêmica da ACILBRAS. Funcionária pública e Professora de Análise Linguística do Piconzé Anglo e HF Cursos Jurídicos. Escritora, Terapeuta Integrativa, Astróloga e Artesã. Redes sociais: Instagram @profa_alexandra e @aora_terapias; Youtube Profa. Alexandra – Tirando dúvidas de português.