ENSINANDO DEMOCRACIA: Escola Estadual de Pontes Gestal inova e realiza eleições entre alunos

A escola Estadual Coronel Pontes Gestal, localizada no município de Pontes Gestal/SP inovou na eleição do Grêmio Estudantil deste ano. A eleição que ocorreu na última terça (28.mar) nas dependências da Unidade escolar, simulou uma eleição nos moldes tradicionais e proporcionou aos alunos a experiência em participar de algo que é tão valioso e importante para desenvolvimento da cidadania: A DEMOCRACIA!

Para que a atividade fosse realizada da forma mais fiel possível, além de todo o processo de inscrições para os candidatos e das campanhas eleitorais, os alunos receberam um comprovante de votação, título de eleitor mirim contendo a identificação do estudante, a zona eleitoral à qual a escola pertence, bem como a seção de votação do eleitor.

Para simular as seções, a escola reservou as salas de um dos pavilhões e identificou assim como é feito nas eleições convencionais. Além de poderem se candidatar, votar e serem votados, os alunos também puderam experimentar a sensação de serem mesários e fiscais da eleição, ficando responsáveis por desempenharem o papel daqueles que são imprescindíveis para realização das eleições em todo o país.

O objetivo desta atividade foi dar a oportunidade aos alunos de vivenciarem a experiência de uma eleição de verdade. Muitas coisas estão envolvidas em um processo eleitoral e até mesmo no dia da votação. Ficar na fila, ceder lugar a outra pessoa mais velha, ou com dificuldades de locomoção, como grávidas, crianças no colo, ainda suportar o calor e esperar chegar a sua vez para votar, ficar ansioso para saber o resultado, tudo isso irá fazer parte da vida adulta dos estudantes, nada melhor do que poder proporcionar a eles este tipo de sensações e poder estar por perto, não somente acompanhado, mas também monitorando e auxiliando, aqueles que hoje, estão nos bancos da escola, mas que no futuro estarão construindo a nação.

Ações como estas estão ligadas, não somente, ao desenvolvimento cognitivo, mas também e principalmente, ao socioemocional dos alunos, visto que, o principal objetivo de uma escola PEI (Programa de Ensino Integral) ao qual a escola pertence desde 2019 é formar um individuo em sua interdimensionalidade, ou seja, por inteiro.