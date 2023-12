Enny Tereza Longo Fracaro lidera ranking das escolas da Diretoria Regional 

A escola estadual que fica na zona norte de Votuporanga aparece na primeira colocação entre as 27 unidades que compõem a Diretoria Regional; unidade realizou intensa participação nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo de 2023.

A Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, localizada no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP, é a primeira do ranking entre as 27 escolas da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga nos JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo) na temporada 2023.

A unidade sob direção de Rejane Cecato somou incríveis 286 pontos pelas participações em três categorias da competição (Pré-Mirim, até 12 anos, Mirim, até 14 anos e Infantil, até 17 anos), e recebeu das mãos do PCNP (Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico), Danilo Troleis, o troféu transitório, que permanecerá na escola até o final do ano letivo de 2024. O momento de celebração foi prestigiado pelos vice-diretores, Aparecido Gomes Júnior e Márcia Toschi, os professores de Educação Física, Márcio Fukuiama, David Zanco e Leandra Agostinho; além de toda a equipe escolar, entre professores, gestores e funcionários.

O êxito da instituição de ensino encerra o ano letivo com chave de ouro, com promessas de empenho em se manter no mais alto degrau do ranking esportivo no próximo ano.

O ranking anual é composto pelas 27 escolas da rede estadual, distribuídas nas 20 cidades que compõem a Diretoria Regional de Ensino. A conquista foi comemorada no Enny, já que foi a única da região a participar das competições regulares e paralímpicas, tendo inclusive, conforme registrado pelo Diário, obtido mais de 20 medalhas nas competições estaduais, Sul/Sudeste e Nacional. O destaque ficou por conta do paratleta Yago Fernando que teve uma temporada de estreia avassaladora, sagrando-se campeão brasileiro paralímpico, com duas medalhas de ouro, além de dois recordes nacionais.