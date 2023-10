Engenharias da Unifev realizam Tech Week

Abertura reuniu mais de 350 alunos na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária; atividades seguiram até ontem (26).

Teve início na noite de segunda-feira (23.out) a Tech Week, tradicional semana acadêmica dos cursos de Engenharia Agronômica, Civil, Elétrica, de Computação e Mecânica da Unifev.

A palestra de abertura, que contou com a presença de mais de 350 alunos na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, foi ministrada pelo presidente interino do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP), maior conselho profissional da América Latina, Mamede Abou Dehn Júnior, formado em Engenharia Civil pela Instituição em 2017, que falou a respeito do trabalho desenvolvido no Conselho.

“É importante que os futuros profissionais entendam o que nós fazemos no Crea-SP. O órgão fiscalizador tem um papel muito importante no que diz respeito à responsabilidade técnica sobre obras e serviços de construção civil”, destacou.

O evento tem como objetivo promover o debate entre estudantes e especialistas sobre assuntos pertinentes à profissão, além de oportunizar interação entre as graduações.

“Preparamos diversas palestras e atividades práticas para que os estudantes discutam a respeito de escolhas em suas profissões”, ressaltou o coordenador de Engenharia de Computação e Elétrica, Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli.