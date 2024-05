Engenharia de Computação da Unifev promove “Campeonato de Games”

Curso também realizou oficina de Programação de Games, utilizando a gamificação como forma criativa de aprendizagem.

O curso de Engenharia de Computação da Unifev realizou no último dia 9 de maio, no Laboratório de Informática da Cidade Universitária, o “Campeonato de Games e Oficina de Programação de Games das Engenharias”.

O campeonato colocou à prova as habilidades dos participantes no jogo Counter-Strike. O desafio foi realizado por meio do combate entre equipes formadas pelos alunos. A cada disputa, um vencedor e um perdedor foram registrados no placar. O time “D”, que somou mais vitórias ao final das etapas, recebeu o título de campeão. A equipe foi formada pelos universitários: Victor Amédi Giacometti, Enzo Favaro Fabiano, João Pedro Vieira da Silva, Leonardo Gonçalves Carvalho e Alanna Soares Marchetti.

A atividade foi desenvolvida pelos professores Fernando Bermejo Menechelli, das disciplinas Estruturas de Dados, Engenharia de Software e Processamento de Imagens e Fernando Kendy Aoki Rizzatto, das disciplinas Projetos Integrados III, V, VII. Paralelamente à competição, uma oficina de programação de jogos ofereceu aos inscritos a oportunidade de aprender mais sobre técnicas de criação de jogos, ministrada pelo aluno do 5º período, Miguel Santos Oliveira.

De acordo com Menechelli, que é coordenador do curso de Engenharia de Computação, a proposta permitiu aos estudantes usar a criatividade e os conhecimentos técnicos, dentro do processo de ataque e defesa, trazendo a gamificação como forma criativa de aprendizagem. “Ao utilizar o jogo como ferramenta de ensino, estimulamos os discentes a trabalhar em equipe e a desenvolver suas habilidades como, por exemplo, interpretar um problema, debater estratégias e a planejar e executar as melhores tomadas de decisões para alcançar a vitória. Aplicamos os conhecimentos teóricos na prática e ainda promovemos a integração entre eles”, finalizou.