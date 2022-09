Enfermeiro morre após moto bater em árvore, em Valentim Gentil 

Leandro Henrique tinha 36 anos e atuava na UPA e CAPS II, em Fernandópolis/SP.

Uma colisão de uma motocicleta contra uma árvore no início da madrugada deste domingo (25.set), tirou a vida de um profissional de enfermagem, de 36 anos, de Fernandópolis/SP. Acidente ocorreu em uma avenida, próximo à uma rotatória na entrada de Valentim Gentil/SP.

De acordo com o apurado, com a violência do impacto, o técnico de enfermagem Leandro Henrique, veio a óbito no local. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

O caso será investigado para apontar as causas do acidente.

Leandro, que atualmente trabalhava como plantonista na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e no CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial), também já trabalhou no SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Fernandópolis.