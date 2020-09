Enfermeiro da Santa Casa explica sobre pré-natal e parto

A confirmação de uma gravidez desperta emoções intensas nos futuros pais. Ela traz a

expectativa em torno da nova vida que está se formando e suas transformações. Cada fase

apresenta características particulares e reconhecê-las permite tornar essa experiência ainda mais especial.

Na 10ª edição da Semana do Bebê, realizada pela Prefeitura de Votuporanga com parceria do Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa “São Paulo pela Primeiríssima

Infância”, o supervisor de Enfermagem na Maternidade da Santa Casa de Votuporanga,

Rodrigo Ribeiro, destacou a importância do pré-natal.

Rodrigo explicou que, ao desconfiar da gravidez ou com a gestação confirmada, a mulher deve procurar a unidade básica de saúde de seu bairro. “O pré-natal é o acompanhamento que a equipe faz ao longo dos meses, a fim de proporcionar um nascimento mais saudável,

preparando a mãe”, afirmou.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza, pelo menos, seis consultas. “São colhidos vários exames para detectar possíveis ameaças ao bem-estar da paciente e do neném, além de discutir assuntos como aleitamento materno e partos”, complementou.

Ele enfatizou a importância de cumprir este acompanhamento, especialmente em tempos de pandemia. “É fundamental para sua saúde e de seu filho. Compareça nas consultas na

unidade, com máscara, cumprindo as medidas de prevenção contra o Coronavírus”, disse.

Chegou a hora!

Quando a gestante inicia o trabalho de parto, é acolhida na Santa Casa e acompanhada por

enfermeiros e médico obstetras. “São oferecidas inúmeras alternativas e métodos não-

farmacológicos para alívio de dor, como banho relaxante, agachamento, uso de bola de

pilates, caminhada e até mesmo dança. Tudo para que o bebê se encaixe com maior precisão e rapidez”, contou. A Instituição possui, inclusive, quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para este atendimento. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento em um ambiente confortável, com presença de acompanhante e assistência necessária, inclusive com doula.

Assim que chega ao mundo, o neném é colocado no colo da mãe, para receber todo calor e

aconchego. “Neste momento, também entra em contato com os microrganismos da pele da

mulher, ajudando em sua imunidade”, destacou.

Aleitamento

Rodrigo contou que o aleitamento materno é realizado na primeira hora. “São muitos benefícios. Para a mulher, ajuda na contração do útero para que volte ao seu tamanho normal, prevenindo hemorragia. Já para o recém-nascido, além de nutri-lo, produz anticorpos. A amamentação também forma vínculo e interação entre eles”, finalizou.

Semana do Bebê

Devido à pandemia da COVID-19, a Prefeitura de Votuporanga realiza, neste ano, a 10ª edição da Semana do Bebê, desta vez na modalidade online, por meio de divulgação de vídeos nas redes sociais. Profissionais das áreas da Saúde, Educação e Assistência Social oferecem orientações sobre diversos temas ligados à Primeiríssima Infância.

A ação é destinada para gestantes e famílias com crianças com o intuito de orientá-los.

Acompanhe o Facebook e o Instagram da Prefeitura e fique por dentro.